YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Vali Münir Karaloğlu, eşi ile birlikte yetim çocukları ziyaret etti

Vali Münir Karaloğlu, eşi ile birlikte yetim çocukları ziyaret etti

20.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetimlere sahip çıkmaya devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetimlere sahip çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında eşini kaybeden 2 çocuk annesi ve çocuklarıyla sohbet eden Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, ’Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor’ sloganıyla Diyarbakır’da hayata geçirilen uygulama kapsamında Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti. Daha önce de farklı ilçelerdeki çeşitli ailelere ziyarette bulunan Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, ilk ziyaretlerini Bağlar ilçesinde ikamet eden ve 2019 yılında geçirdiği iş kazasında eşini kaybeden D.K.’ya yaptı. Burada D.K. ile bir süre görüşen Karaloğlu, D.K.’ya desteklerini ilettikten sonra Yenişehir ilçesinde yaşayan H.E.’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde, 2018 yılında eşini kaybeden 2 çocuk annesi H.E. ve çocuklarla sohbet Vali Karaloğlu, anne H.E.’den ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Aileye, her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Projede yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan ’Diyarbakır yetimlerine sahip çıkıyor’ çalışmasıyla yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflenirken yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:38
İkindi
15:40
Akşam
18:10
Yatsı
19:25
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü

Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü

Çermik’te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Çermik’te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Çermik’te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Çermik’te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine müebbet

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine müebbet

Yolu kapanan köydeki hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Yolu kapanan köydeki hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Diyarbakır’da Spor Park Projesi toplantısı

Diyarbakır’da Spor Park Projesi toplantısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.