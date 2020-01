Vali Mustafa Masatlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile kahvaltılı programda bir araya geldi.

Vali Masatlı, kahvaltının ardından 2019 yılında yapılan çalışmalar, projeler, genel ve yerel bütçeli kamu yatırımları ile sosyal ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasına, ülkemizin, insanı merkeze alan, insan ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen yeni bir yönetim sistemine geçtiğini belirterek başlayan Vali Mustafa Masatlı, “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının yürütmenin başı ve lideri olduğu bir sistemdir. Diğer adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.16 Nisan 2017 yılında yapılan geniş kapsamlı anayasa referandumu ile 25 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği yeni bir yönetim biçimidir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini ve liderliğini temsil eder. Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması, cumhurbaşkanlığının sorumluluğu ve yetkisi altındadır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği değil, üniter devlet yapısı korunarak devlet yönetimindeki ve bürokrasideki tıkanıklık ve aksaklıkları gidermeye yönelik bazı yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi insanı merkeze alan, her tür ihtiyacını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen bir sistemdir. Yönetim tarihimize ve yönetim geleneklerimize en uygun yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve riyasetinde bakanlarımız ve bizlerle inşa edilmeye başlanılan “sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye” için atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle mücadele, yatırımlar, eğitim, teknoloji ve tüm konularda hedef yıllar olacaktır” dedi.

Türkiye’nin son 17-18 yılda çok geliştiğine, çok değiştiğine ve çok kalkındığına işaret eden Vali Mustafa Masatlı, aynı doğrultuda Ardahan’ın da bu süreçten kendisine düşen payı almaya başladığına vurgu yaparak yapılan çalışmaları şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye bölgesinin en önemli gücü, kendi gündemi belirleyen ve bölgede oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmişliği modeli örnek alınan bir ülke haline gelmiştir. Ülkemiz dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla birlikte, dünyanın en büyük 10. ekonomisi içerisine girmeyi hedeflemektedir. İlimiz de Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi için öncelikle vatandaşa hizmet veren kurumlarımızın çalışma programları gözden geçirilmiş, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısımlar düzeltilmiştir. Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmıştır. İlimizin ekonomik anlamada problemlerini gidermek için yerelde büyükbaş-küçükbaş, arıcılık ve kaz eylem planları hayata geçirilmiş ve takibi düzenli olarak yapılmaktadır. İlimizin en büyük problemi olan göçer problemi, hayvan hastalıkları, buzağı kayıpları göz ardı edilmeden çözüme kavuşturulmuştur. SERKA yönetim başkanlığının ilimize geçmesi ile birlikte her kurumumuzdan sunulan projeler desteklenmiştir. İlimizin sosyal ve ekonomik değeri olan Damal Bebeği Evi ve Kadılar Kafeteryası oluşturulmuş, anaç kaz üretim çiftliği için projeler onaylanarak hayata geçirilmiştir. Ardahan kayak merkezinde yeni pistler açılmış, Çıldır Gölü’nün turizme katılması için festival alanı düzenlemesi, gölün doğal dengesinin bozulmadan korunması için gerekli çalışmalarda yapılmıştır. Sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek; şehit, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımız, parçalanmış aile çocuklarımız için birçok proje hayata geçirilmiştir. İlimizin eğitimi analiz edilmiş, eğitim seferberliği yapılarak, geleceğe hazırladığımız çocuklar için birçok yeni projeler hayata geçirilmiştir. Başarı ön plana koyulmuş ve eğitimdeki eksiklikler giderilmiştir. Vatandaşı ön plana alan cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanması kapsamında her alanda vatandaşımızın yönetime katılması için; 287 Halk buluşması, 12 Muhtar toplantısı, 4 Yayla ziyaretleri, 14 İlçe ziyaretleri, 70 köy ziyaretleri, 69 ekonomik toplantıları, 43 güvenlik toplantıları yapılarak vatandaşlarımızın en iyi hizmet alması ve sorunlarının yerinde ve zamanında çözülebilmesi için tedbirler alınmıştır."