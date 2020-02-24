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Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 71.

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajansın merkez ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda Ardahan için önem taşıyan Kafkas Arı Konağı Projesi güdümlü proje kapsamında, 3 milyon lira kaynakla desteklenen projeler arasında yer aldı.
Toplantının açılışında konuşan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Masatlı, 2019 yılında 2’si kamu kurumları ve mahalli idarelere ve 1’i özel sektöre yönelik olmak üzere toplam 3 adet Mali Destek Programı, 1 adet Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve 1 adet de Fizibilite Destek Programı yürütüldüğünü söyledi.
Bu projelere ek olarak ayrıca güdümlü proje olarak, Kafkas Arı Konağı Projesinin desteklediğini açıklayan Vali Masatlı, “Bütün programlar kapsamında toplam 72 proje desteklenmiştir. Projelerin toplam bütçesi yaklaşık 101 milyon, verilen destek miktarı ise 61 milyon TL’dir. 2020 yılında 1 tanesi kamu kurumları ve mahalli idarelere ve 1 tanesi özel sektöre yönelik olmak üzere 2 adet Mali Destek Programı, 1 adet Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, 1 adet Teknik Destek Programı ve 1 adet de Fizibilite Destek Programı yürütülecektir. Güdümlü proje desteği kapsamında 3 projeye 10 milyon TL destek verilmesi planlanmaktadır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında bölgemize 15 milyon TL’lik bir kaynak getirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında ajansın dağıtacağı toplam destek miktarının 45 milyon TL olması beklenmektedir.” diye konuştu.
Toplantı sonucu, Ardahan için oldukça önemli bir proje olan Kafkas Arı Konağı Projesi’nin 3 milyon lira kaynakla desteklenmesi kararlaştırıldı.

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