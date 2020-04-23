Vali Mustafa Masatlı, çocukların bayramını evlerinde kutladı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hedef grubunda ki çocukları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın evlerde kutlanması dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı, özel olarak takip edilen hedef grubunda ki çocukların bayramını evlerinde kutladı. Merkez Atatürk Mahallesinde Dede ailesi ve Çetinsu köyünde Karabağ ailesini ziyaret eden Vali Masatlı, çocuklar için pasta kesti ve hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Valiliğin yaptığı program çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından diğer çocuklar ise okul müdürleri tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Öte yandan, Polis ve Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından evlerde çocuklara bayrak dağıtıldı. Polis ekipleri, 23 Nisan şarkılarıyla cadde ve sokaklarda araçla gezerken, balkonlar bayrak ve balonlarla süslendi.

