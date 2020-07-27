Vali Mustafa Tutulmaz, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Tutulmaz muhtarlarımıza hitaben yaptığı konuşmada ‘’ Özellikle son yıllarda hükümetlerimizin muhtarlarımıza büyük ve önemli destek ve katkıları oldu. Muhtarlık tarihten gelen bir yapı, önemli bir müessese, sizler hem devletin hem de vatandaşımızın temsilcisisiniz, çalışmalarımızda her zaman bizlere büyük destek veriyorsunuz Pandemi buna son örnektir’’ dedi.

‘’Vatandaşımıza hizmet ederken önyargılı olmadan, ayrım yapmadan, eşit ve hakkaniyetle davranarak herkesi kucaklamalısınız’’ diyen Vali Tutulmaz önemli gördüğü konularda görüş, öneri ve tecrübelerini paylaştı.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İl Genel Meclis üyeleri katıldı.



