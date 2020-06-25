YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak’ ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.Ardından Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla ayrıca Kurum amirleri ile bir araya gelerek kendilerinden beklentilerini sıraladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak’ ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.
Ardından Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla ayrıca Kurum amirleri ile bir araya gelerek kendilerinden beklentilerini sıraladı. Muhtarlara önem verdiklerini vurgulayarak ‘’Devletimizin köylerdeki temsilcisi sizlersiniz, vatandaşlarımıza her alanda en iyi hizmeti vermek için bu görevlerdeyiz. Verilen hizmetlerin kalitesini sizlerde takip edin, Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak görevimiz ve sorumluluğumuzdur’’ dedi. Muhtarlardan gelen talepleri takip edeceğini belirterek ‘’Bana 24 saat ulaşabilirsiniz’’ dedi.
Vali Tutulmaz, daha sonra vatani görevini yaparken şehit olan şehit Burak Saraçlı’ nın annesi Fatime Saraçlı ve babası Kamil Saraçlı’ yı Gökçebey Hacımusa Köyü’ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin kabrini de ziyaret eden Vali Tutulmaz köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel Herkime evinde ve Süzek Kanyonunda da incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, Namazgah Köyü Alimler Mahallesindeki beton döküm çalışmasını izledi, yetkililerden bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
05:13
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"

Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.