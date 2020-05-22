Vali Nayir mektup yarışması Türkiye birincisini makamında ağırladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, mektup yarışmasında Türkiye Birincisi olan Elif Lata’yı makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ sloganıyla tüm dünyayı etkileyen salgın hastalıkla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlenen mektup yarışmasında Türkiye Birincisi olan Elif Lata Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in makamına konuk oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur’un da eşlik ettiği ziyarette Elif Lata, başarısını Vali Ahmet Hamdi Nayir ile paylaşarak yazdığı mektubun bulunduğu tabloyu takdim etti.

En çok mektup Sakarya’dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘Evde Kal, Sağlıklı Kal’ anlayışı doğrultusunda 13-17 ve 18-29 yaş aralıklarında online olarak gerçekleştirilen yarışmada 6 bin 326 adet mektup arasından Adapazarı Gençlik Merkezi öğrencisi Elif Lata’nın yazdığı mektubun 13-17 yaş grubunda birinci seçildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye’de en çok mektup yollayan ilin 496 ile yine Sakarya olduğunu ifade etti. Sakarya başta Vali Nayir olmak üzere bu zorlu mücadelede tüm vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlardan gördükleri desteğin kendilerine büyük güç kattığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, mektuptaki güzel düşünceleri için Elif Lata’ya Sağlık çalışanları adına teşekkür ettiğini belirtti.