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  4. Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

ERZURUM HABERLERİ  | 13.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, yapımı devam eden Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmaları ile ilgili Valilik Toplantı Salonu’nda; paydaş kurumlarında katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yapımı devam eden Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmaları ile ilgili Valilik Toplantı Salonu’nda; paydaş kurumlarında katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte Şehir Hastanesi Yol inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Memiş, Başkan Sekmen ve Rektör Çomaklı ile sahada değerlendirmelerde bulundu.

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