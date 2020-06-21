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Vali Okay Memiş’ten Babalar Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ‘Toplumumuzun temel yapısını oluşturan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal bir yapıdır’ dedi.Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası pazar gününün “Babalar Günü” olarak kutlandığını ifade eden Vali Memiş, ‘Bu yıl ki “Babalar Günü” 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

Vali Okay Memiş’ten Babalar Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ‘Toplumumuzun temel yapısını oluşturan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal bir yapıdır’ dedi.
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası pazar gününün “Babalar Günü” olarak kutlandığını ifade eden Vali Memiş, ‘Bu yıl ki “Babalar Günü” 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Toplumumuzun en önemli özelliklerinden birisi de güçlü aile yapısıdır. Babalarımız aile ve toplum hayatımızın temel direğini oluşturmaktadırlar. Ailesi için her türlü fedakârlığı esirgemeyen babalarımıza hak ettikleri değeri vermek başlıca görevimiz olmalıdır.
Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce hasletlerden biridir. Aile saadetini kendi mutluluğundan öncelikli gören babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveri ve fedakârlıklarla çaba harcamaktadırlar.’ dedi.
Vali Okay Memiş mesajında daha sonra şunları kaydetti;
‘Varlıklarıyla bizlere daima güç veren, tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren babalarımız, karşılaşacağımız her türlü zorlukta, gölgesine sığınabileceğimiz ulu birer çınar gibidir. Bizler, sadece bu anlamlı günde değil, inancımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, babalarımıza hürmette kusur etmeden daima gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz.
Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan bu pandemi sürecinde babalarımız, yaş itibariyle, risk grubuna daha yakın olmaları nedeniyle, onları daha çok sıhhat ve sağlıklı görmek umut ve arzumuzla; maske takma, sosyal mesafe ve hijyenik şartlara dikkat edeceklerine yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle “Babalar Günü’nü” en kalbi duygularla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice ömürler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.’

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