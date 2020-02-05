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Vali Öksüz, mahalle sakinlerini dinledi

KARS HABERLERİ  | 05.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, mahallenin sorun ve sıkıntılarını dinliyor.Vali Öksüz, rutin olarak düzenlediği mahalle toplantılarının bu sefer ki adresi Aydınlıkevler Mahallesi oldu.

Vali Öksüz, mahalle sakinlerini dinledi

Kars Valisi Türker Öksüz, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, mahallenin sorun ve sıkıntılarını dinliyor.
Vali Öksüz, rutin olarak düzenlediği mahalle toplantılarının bu sefer ki adresi Aydınlıkevler Mahallesi oldu. İbrahim Halilullah Cami Taziye Evi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasında mahalle halkı ile bir araya gelen Öksüz, vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte mahalle sakinleri buluşan Öksüz, devletin tüm kurum ve temsilcileri ile birlikte vatandaşın hizmetinde olduklarını belirtti.
Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Kamil Metin ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Öksüz, il merkezinde ve köylerde düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediklerini ve çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Türker Öksüz, “Sık sık her mahallede sizlerle bir araya gelerek sizlerin taleplerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, burada bulunun kurum temsilcileri ile birlikte hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu buluşmalarla da sizlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sorunlarınızı sizlerin ağzından dinliyoruz. Bu toplantılar devletimiz ile milletimizin de bir anlamda kaynaşması yönünden önemlidir. Tabii ki çok ihtiyacınız ve sorunlarınız var. Öncelikle valilik ve valiliğe bağlı kuruluşların verdiği hizmetlerin yanı sıra bir de yerel yönetimlerin yani belediyenin vermiş olduğu hizmetler var. Aydınlıkevler Mahallesi de Kars’ın bir mahallesi olduğuna göre elbette ki belediyenin verdiği hizmetlerden dolayı da sıkıntılarınız ve sorunlarınız vardır diye düşünüyorum” dedi.
Öksüz, “Mahalle buluşmalarında bize iletilen ve ayrıca tespit ettiğimiz sorunları ve ihtiyaçları belediye yönetimi ile de irtibata geçerek kendilerine iletiyoruz. Ve daha sonrada sorunlar giderildi mi diye de takip ediyoruz. Hangileri yapılabilir durumdadır ve yapılabilir durumda olanları da elimizden geldiğince yapılması için gayret sarf ediyoruz. Burada müdürlerimiz var. Onlar da sizin dile getirdiğiniz sorunları ve talepleri not alacaklar ve bu sorun ve talepler değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak” diye konuştu.
Vali Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra mahallelinin sorunlarını dinledi. Öksüz, sorunları tek tek not ederek, çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi. Vali Öksüz’ün mahalle toplantılarının devam edeceği öğrenildi.

Vali Öksüz, mahalle sakinlerini dinledi

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