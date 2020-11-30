Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı

Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Korona virüs (Covid-19) salgının çok sıkıntılı bir süreçte olduğunu, vatandaşların uyarıları dikkate alarak evlerinde kalmalarını yönünde uyardı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında çok büyük rakamlara ulaşıldığına dikkat çeken Öksüz, maalesef insanların hayatlarını kaybettiğini, Kars’ta da sıkıntılar yaşandığını belirtti.

“Ne kadar tedbirlere uyarsak bu işten o kadar başarılı çıkarız”

Ülke genelinde olduğu gibi Kars’ta da bir takım tedbirlerin alındığını, alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyulması halinde artış hızının azaltılabileceğini ifade eden Öksüz, “Bildiğiniz gibi hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma yasağı var. 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza yönelik belli kısıtlamalar var. Bunlara ağır yaptırımlar ve daha fazlasının eklenmesini istemiyorsak tedbirlere uymamız gerekir. Çünkü daha fazla yaptırım demek vatandaşımızın özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Bizler de özgürlüğü kısıtlamayalım, tedbirlere önem verelim, ne kadar tedbirlere uyarsak bu işten o kadar başarılı çıkarız” dedi.

“Ne kadar çabuk tespit edersek önlemleri de o kadar çabuk alırız”

Şu anda bir ilaç yok ama aşı çalışmalarında sona geliniyor. Aşı çalışmasında belli bir noktaya gelinceye kadar tedbirlere uymalıyız, çünkü başka şansımız yok diyen Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Şu anda yoğun bakımda, entübe olan, solunum cihazıyla hayata döndürmeye çalıştığımız hastalarımız var. Biz burada otururken, konuşurken nefes alma problemi çeken, ölümü bekleyen, genç, yaşlı insanlarımız var, yazıktır, günahtır, vebal alırsınız. Artık vatandaşlarımızın bir birini ziyaret etmemesi, akşam bir birimize gidelim akşam çayı içelim, kahve içelim gibi alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım, aşı çalışmaları ve tedbirlerle bu işin sonu gelecek. Ama şu anda bu tedbirleri almazsak ölüm sayılarımız artacak. Karantina kurallarına mutlaka uyalım! Köyünüzde pozitif vakalar, temaslı vakalar varsa sizler de kontrol edin. Kolluk kuvvetlerimiz, filyasyon ekiplerimiz ve sağlık personelimiz herkes, geliyorlar, kontrol ediyorlar, tedavileri yapıyorlar. Ama siz de kontrol edin. Bazen rastlıyoruz; temaslılarımız aranızda geziyor, hastalığı her tarafa bulaştırıyor, ondan sonra da bu vakaların sayısını aşağı çekmek mümkün olmuyor. Yani köyde sağlık evi, sağlık personeli, aile hekimimiz varsa herkesle işbirliği içerisinde mutlaka bu tedbirlere uymamız ve herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bilgilendirmemiz çok önemli; temaslı kimdir, hangi evdeler, bunları çabuk tespit etmemiz de önemlidir. Ne kadar çabuk tespit edersek önlemleri de o kadar çabuk alırız” diye konuştu.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde nişan, düğün ve taziyelere de çok dikkat edilmesinin altını çizen Öksüz, “Bu süreçte biraz evimize kapanalım, dışarı çıkmayalım, bir süre daha kural ve tedbirlere uyalım. Bu sıkıntılı süreci inşallah atlatmaya yaklaştık, ancak mutlaka kurallara uymamız lazım. Maske kullanımına dikkat edelim, hiç kimse maskesiz dolaşmasın, gezmesin. Bu olumsuzlukları gördüğünüzde müdahale edin, mutlaka ama mutlaka müdahalede bulunun. Bu kurallara uymayanlara yönelik idari para cezası uygulanmaktadır. Dolayısıyla herkes bu kural ve tedbirlere uyarsa başarılı oluruz, ama bir kişi uymazsa da bu mücadeleyi kazanmamız mümkün değil. Çünkü çok hızlı bulaşan ve yayılan bir hastalıktan bahsediyoruz. Buradan bir kez daha uyarıyorum; maske takalım, mesafeli olalım ve hijyen kurallarını uygulayalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, bu kurallara uymayanları uyaralım. Bu kurallara uyulmadığı ve bulaş görüldüğü yerleri, bölgeleri karantina altına almak zorunda kalıyoruz. 14 gün boyunca evlerinizde kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bizi bu tür tedbirler alma mecburiyetinde bırakmayın. Bu durum önemsememiz gereken bir durum. Ne olur kurallara uyalım, kimse hayatını kaybetmesin, bu hastalık genç, yaşlı ayırt etmiyor. Sakın kimse yaşlılar hayatını kaybediyor demesin. Genç, yaşlı ayırt etmeden insanlarımız hayatlarını kaybediyor” şeklinde konuştu.

