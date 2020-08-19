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Vali Oktay Çağatay, Mutki’de korona virüs denetimlerine katıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 19.08.2020 21:32 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında korona virüs denetimlerine katıldı.Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yürütülmekte olan korona virüs ile mücadele kapsamında Mutki’de maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında korona virüs denetimlerine katıldı.

Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yürütülmekte olan korona virüs ile mücadele kapsamında Mutki’de maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı. Vali Çağatay, beraberindeki Mutki Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Mutki Belediye Başkan Vekili Nurettin Yol ile birlikte Mutki’de hem esnaflarımızı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi hem de korona virüs ile ilgili uyarılarda bulundu.

Korona virüs ile ilgili uyarılarda bulunan ve alınan kararların herkesin sağlığı için olduğunu hatırlatan Vali Oktay Çağatay, özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlardan tedbirleri elden bırakmamalarını istedi. En ufak ihmalin tarifi zor acılara sebep olabileceğini belirten Vali Oktay Çağatay, esnaflardan ve vatandaşlardan herkesin sağlığı için tedbirlere uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını istedi.

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