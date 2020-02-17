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Vali Oktay Çağatay, şehit ailesini ziyaret etti

BİTLİS HABERLERİ  | 17.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt’un ailesini ziyaret etti.Vali Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile birlikte Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt’un ailesini ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, şehit ailesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt’un ailesini ziyaret etti.
Vali Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile birlikte Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt’un ailesini ziyaret etti. Şehit babası Feyyaz Kurt tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyet, şehit ailesiyle sohbet etti.
Şehit ailelerini her zaman ziyaret ettiklerini belirten Vali Oktay Çağatay, "Vatan için en değerli varlığı olan evlatlarını feda etmiş ailelerimizin her zaman başımızın üstünde yerleri var. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır, onların sorunu bizim sorunumuzdur” dedi.
Vali Oktay Çağatay, devletimizin tüm kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit babası Feyyaz Kurt, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vali Oktay Çağatay, şehit ailesini ziyaret etti

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