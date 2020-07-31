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Vali Oktay Çağatay’ın Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 31.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bayramların; toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği özel günler olduğunu ifade ederek, “Bayramlar; sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bayramların; toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği özel günler olduğunu ifade ederek, “Bayramlar; sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Üzerinde yaşadığımız bu güzel memleketin, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken; toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

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