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Vali Ömer Toraman Gediz’i ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona Virüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Gediz’de sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona Virüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Gediz’de sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Toraman, esnaf ve eczane ziyareti de gerçekleştirdi.
Vali Toraman yapımı devam eden Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi ve Gediz Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bu zorlu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşayan ve büyük bir mücadele örneği gösteren sağlık çalışanlarımız sayesinde salgının önemli ölçüde kontrol altına alınabildiğini ifade eden Vali Toraman, “Fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Görevlerinde üstün başarıları diliyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Toraman’ın Gediz’de son durağı Gediz-Uşak Karayolu üzerinde Ali Kahya Kavşağı’nda bulunan uygulama noktası oldu. Korona virüsle mücadele kapsamında (Covıd-19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan tedbirler ile yapılan uygulamalar ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Gediz ziyaretinde Vali Toraman’a AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Emniyet Müdür Yrd. Mustafa Togay, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ersan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan da eşlik etti.

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Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
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