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Vali Öner 10 Ocak’ta gazetecilerle bir araya geldi

09.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’Şehrimizin potansiyeli büyük.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’Şehrimizin potansiyeli büyük. Medya ve STK’larla bir arada çalışmak zorundayız’ dedi
10 Ocak nedeniyle Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Vali Hüseyin Öner, demokrasilerde dördüncü güç olan medyanın önemine işaret ederek, ’hizmet’ noktasında birlikte çalışabilmenin önemini vurguladı.
Basın mensuplarının milletin sözcüsü olduğunu da söyleyen Vali Öner, ’’Vatandaşlarımızı, Ardahan kamuoyunu bilgilendirme, devlet ile vatandaş arasında köprü olma misyonunu en doğru şekilde yapacağınız nice başarılı meslek yılları diliyorum hepinize. Görevimizin 7. ayında şehrimiz için çok önemli gördüğümüz bazı kamu yatırımlarının geldiği seviye ile yine Ardahan ilinin potansiyel değerlerini işlemek, buraya bir katma değer olarak dönecek bazı projelerimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. İlimiz de öncelikle vatandaşa hizmet veren kurumlarımızın çalışma programları gözden geçirilmiş, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısımlar düzeltilmiştir. Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmıştır. İlimizin ekonomik anlamda problemlerini gidermek için yerelde önemli projeler hayata geçirilmiş ve takibi düzenli olarak yapılmaktadır.’’ dedi.

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