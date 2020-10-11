Vali Öner, Şehit Caner Çelik’in ailesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da görevi başındayken girdiği çatışmada Şehit olan Uzman Çavuş Caner Çelik’in Hanak ilçesinin Serinkuyu köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi, babası ve kardeşiyle bir süre sohbet eden Vali Öner, ailenin acısını paylaşarak, “Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şahadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmak bize bir borçtur. Devlet olarak her zaman için şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin acısıyla dertlenip, sevincinizle mutlu olacağız. Allah şehidimize rahmet etsin. Sizler de başka acılar yaşatmasın” dedi.

Vali Öner, Şehidin askerlik hatırlarının saklandığı odasını da ziyaret etti.

Vali Öner’in ziyaretine, Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Özdemir de eşlik etti.

