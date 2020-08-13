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Vali Orhan Tavlı’dan Başkan Gürün’e ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği’nden Muğla Valiliği görevine getirilen Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği’nden Muğla Valiliği görevine getirilen Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ziyaretinde kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu ve ortak amaçlarının Muğla olduğunu söyledi.
Türkiye’nin eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri ile en güzide şehirlerinden birinde yaşadıklarının altını çizen Başkan Gürün Muğla’yı koruyan ve bu şehre değer katan hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi ve Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Muğla Valisi Orhan Tavlı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nın tarihi yapısı, tavan işlemeleri hakkında Başkan Gürün’den bilgi aldı.

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