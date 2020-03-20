YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Vali Özdemir Çakacak’ın Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama mesajı

Vali Özdemir Çakacak’ın Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çakacak, yayımladığı mesajında, ormanların en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirterek, "Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarındandır.

Vali Özdemir Çakacak’ın Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çakacak, yayımladığı mesajında, ormanların en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirterek, "Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarındandır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergelerinden biri olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Atalarımızın “Yaş kesen, baş keser” sözü, ağaca ve ormana aynı bir insan nazarıyla baktığının en önemli delilidir. Bizler, “Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur” diyen Hz. Peygamberimizin sözüyle şekillenen bir medeniyetin mensubuyuz" ifadelerini kullandı.
"Uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı bırakmalıyız"
Ayrıca Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak mesajını şöyle sürdürdü:
"Unutmamalıyız ki ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla bu cennet vatan hepimizindir. Ona sahip çıkmak, gelecek nesillere daha zengin bir miras bırakmak en ulvi görevimizdir. Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere en değerli ve en paha biçilmez bir miras olarak, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı bırakmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Selin Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Asil Eczanesi
Odunpazari
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu

Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu

(özel Haber) Uyuşturucuyla Mücadele İçin Destek Bulamıyorlar

(özel Haber) Uyuşturucuyla Mücadele İçin Destek Bulamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.