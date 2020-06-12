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Vali Özdemir Çakacak’tan Başkan Kurt’a veda ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından veda ziyaretlerini sürdüren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir’e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kurt, Eskişehir’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Özdemir Çakacak’tan Başkan Kurt’a veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından veda ziyaretlerini sürdüren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir’e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kurt, Eskişehir’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Başkan Kurt ziyaret sonrasında günün hatırası olarak Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi’nde üretilen cam bir heykel hediye etti.

Vali Özdemir Çakacak’tan Başkan Kurt’a veda ziyareti

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