Vali Özkan, kayıp iki kardeşin arama çalışmalarını yerinde takip etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur Vadisi’nde araçları park halinde bulunan ve haber alınamayan iki kardeşi arama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığlı olan Tunceli’de bir doğalgaz firmasında çalışan Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, dün 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na gitti. İki kardeşten bir daha haber alınamazken, aracı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 gündür devam eden arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Munzur Çayı ile kırsal alanda devam eden arama çalışmalarını Vali Mehmet Ali Özkan’da takip etti. Bölgeye giden Özkan, ekiplerden detaylı bilgi aldı.

