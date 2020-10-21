Vali Özkan ve Başkan Altay Derebucak’ta vatandaşlarla buluştu

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Derebucak ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak Derebucak İlçe Kaymakamı Hamza Selçuklu bir araya gelen Vali Özkan ve Başkan Altay, daha sonra Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa’yı ziyaret etti. Başkan Kısa’dan ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Özkan ve Başkan Altay, ardından esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Özkan ve Başkan Altay, korona virus salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Konya’nın topyekün kalkınması için ilçelerde önemli hizmetlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Fırsat buldukça ilçelerimizi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hep birlikte şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

