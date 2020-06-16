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Vali Pehlivan Cizre’de esnafı ziyaret etti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, korona virüs tedbirleri kapsamında Cizre ilçe esnafını ziyaret edip maske, sosyal mesafe ile el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret ettikten sonra Orhan Doğan ve İzzet Kezer Caddesindeki esnafı ziyaret edip maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, korona virüs tedbirleri kapsamında Cizre ilçe esnafını ziyaret edip maske, sosyal mesafe ile el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret ettikten sonra Orhan Doğan ve İzzet Kezer Caddesindeki esnafı ziyaret edip maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. Maske takan esnaf ve vatandaşlara kurum memurlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Pehlivan, “Sosyal mesafeyi koruyup, mutlaka maske takacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bu şekilde davrandığımız sürece inşallah bu zorlu süreci zarar görmeden kısa bir sürede atlatmış olacağız” dedi.
Yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde normalleşme süreci ile ilgili kararlar duyurulduğunu ve 1 Hazirandan itibaren de bu süreçte atılması gereken adımların atıldığına vurgulayan Vali Pehlivan, “Özellikle kamuya açık kapalı mekanlarda belirlenen sosyal mesafelere uyulması, maske kullanılması, temizlik şartları gibi benzeri şartların yerine getirilmesi kaydıyla belirli kolaylıklar, serbestlikler sağlandı. Haziranın birinden bugüne kadar geçen 15 günlük süre zarfında Sağlık Bakanlığımızın günlük açıklamış olduğu verilerden vaka sayılarının tekrar artmış olduğunu görüyoruz. İlimizde de düşük olan ve sıfıra yaklaşmış bulunan vaka sayıları bu süre içinde özellikle Cizre ilçemizde artmaya başladı. Kolluk ve zabıta ekiplerimiz kurallara uymamak konusunda ısrarcı olanlara ceza işlemi de uyguluyor. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yönelik sürekli sağlık kontrolleri yaptırıyoruz. Bizzat ziyaret ettiğimiz esnafımıza diyoruz ki önce siz muhakkak maskenizi takın sonrada müşterinize taktırın. Mutlaka dezenfektan ve kolonya bulundurun temizlik ve mesafe kurallarına riayet edin. Normalleşme süreci kurallara daha fazla uymayı gerektiriyor. Herkes önce kendi kurallara uyar çevresine de uymaları konusunda telkinde bulunursa ancak bu mücadeleden başarıyla çıkarız. Biz kararlarımızı Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız tarafından çıkarılan genelgelere istinaden alıyoruz. Yani biz attığımız bütün adımları Bakanlığımızdan genelgelerle bize ulaşan talimatlar doğrultusunda yapıyoruz. Vatandaşımızın endişesi olmasın ama tedbiri de elden bırakmasın. Vaka sayılarında artış olmakla birlikte sosyal medyada paylaşılan afaki rakamlar gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Cizre’den ayrıldı.

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