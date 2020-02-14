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Vali Pehlivan, Cizre’de proje tanıtım toplantısına katıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje tanıtım toplantısına katıldı.Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına, Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, öğretmen, öğrenciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.Programda konuşan Vali Pehlivan, ilçede eğitim ve öğretim standardı ile kalite düzeyini yükselttiklerini söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje tanıtım toplantısına katıldı.
Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına, Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, öğretmen, öğrenciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
Programda konuşan Vali Pehlivan, ilçede eğitim ve öğretim standardı ile kalite düzeyini yükselttiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Sadece proje yapmış olmak için değil günlük, haftalık, aylık, yıllık bu şekilde değil ömürlük işler yapalım. Sadece bugüne değil yarınlara hitap edecek nesillere hitap edecek işler yapalım ve bunu da kararlılıkla uygulayalım. Eğitim öğretim standardını ve kalite düzeyini yükseltiyoruz, yükselteceğiz. El Cezeri, asırlar önce yenilikler, icatlar ortaya koymuş ve onun gibi nicelerinin yaşamış olduğu bir coğrafyadayız. Mezopotamya’dayız, Dicle’nin kıyısındayız. Biz bugünün nesilleri olarak geçmişimizden güç alarak yeniden keşfedeceğiz, öğreneceğiz, öğreteceğiz ve uygulayacağız" dedi.
Etwinning çalışmalarında mükemmellik sertifikası alan öğretmenlerden Hasan Akdemir ve Fatma Akdemir’e sertifika ve plaketleri Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından verilmesi ile toplantı sona erdi.

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