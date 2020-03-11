Vali Pekmez’den İstiklal Marşının kabulü mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Vali Pekmez, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran ve tarihi bir şahlanışın müjdecisi olan İstiklal Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi. Vali Pekmez, “Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştiren fikir ve edebiyat insanı hürriyet aşığı Mehmet Akif Ersoy, bu toprakların ruhunu, rengini ve aziz milletimizin benliğini yansıtan İstiklal Marşı’nı kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. Milli mücadele yıllarında yazdığı şiirleri, yazıları ve Anadolu’nun değişik vilayetlerinde verdiği vaazlarıyla, karamsarlığa düşen aziz milletimize mücadele ruhunu aşılayarak, İstiklal Savaşının kazanılmasında büyük katkılarda bulunan Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle ve yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere ışık tutmaya ve öncülük etmeye devam etmektedir. Milletimizin her ferdinin yüreğinde taşıdığı Milli Mücadele Ruhu kalplerimizi birleştirdiği sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badirenin üstesinden gelerek istiklal ve istikbal mücadelesini daha büyük başarılarla sürdüreceğiz. Bugün bizlere düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir. Bu duygularla, TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıldönümünde İstiklal Marşımız gibi bir destanı yazdırarak bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’’u sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

