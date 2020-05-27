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Vali Pekmez’den taziye mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, hayatını kaybeden eski Adıyaman Valisi Kemal Esensoy için taziye mesajı yayımladı.Vali Aykut Pekmez, yayımlamış olduğu mesajında, “Mülki İdare Amiri mesleğinde, ülkemizin değişik yerlerinde görevlerde bulunan ve 1983 ile 1986 yılları arasında Adıyaman Valisi olarak da görev yapan değerli meslektaşımız merhum emekli Vali Kemal Esensoy hakkın rahmetine kavuşmuştur.Hakkın rahmetine kavuşan meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Vali Pekmez’den taziye mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, hayatını kaybeden eski Adıyaman Valisi Kemal Esensoy için taziye mesajı yayımladı.
Vali Aykut Pekmez, yayımlamış olduğu mesajında, “Mülki İdare Amiri mesleğinde, ülkemizin değişik yerlerinde görevlerde bulunan ve 1983 ile 1986 yılları arasında Adıyaman Valisi olarak da görev yapan değerli meslektaşımız merhum emekli Vali Kemal Esensoy hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Hakkın rahmetine kavuşan meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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