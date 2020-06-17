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Vali Pekmez’den teşekkür belgesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:00 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman’da ki çağrı merkezi yetkilileri ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’a teşekkür belgesi verdi.Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’ın istihdamına ve ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra korona virüs salgını sürecinde gösterdikleri yoğun gayret ve desteklerinden ötürü çağrı merkezlerine teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.Vali Aykut Pekmez, teşekkür belgelerini kendisini Valilik Makamında ziyaret eden ilgili firmaların temsilcilerine verdi.

Vali Pekmez’den teşekkür belgesi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman’da ki çağrı merkezi yetkilileri ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’a teşekkür belgesi verdi.
Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’ın istihdamına ve ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra korona virüs salgını sürecinde gösterdikleri yoğun gayret ve desteklerinden ötürü çağrı merkezlerine teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Vali Aykut Pekmez, teşekkür belgelerini kendisini Valilik Makamında ziyaret eden ilgili firmaların temsilcilerine verdi. Vali Aykut Pekmez, öte yandan Adıyaman’da kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerde gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı İl Özel İdare Genel Sekreteri Av. Sami Işık’ı başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Vali Aykut Pekmez, iki çağrı merkezi firmalarının yetkililerine verdiği teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın, ülkemizin ve şehrimizin içinde bulunduğu Pandemi döneminde Yeni korona virüs (Covid-19) ile ilgili gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek göstermiş olduğunuz desteğe teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Pekmez’den teşekkür belgesi

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