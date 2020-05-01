Vali Pekmez’in 1 Mayıs açıklaması

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Vali Aykut Pekmez açıklamasında, “Bugün ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terleriyle hayatını kazanarak ilimizin ve ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’dür.

Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. En kutsal kazanç ise alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur.

Bu bağlamda, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.

