Vali Polat, hayvan hastanesi inşaatını yerinde inceledi

İnşaatı süren Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyü mevkisinde inşaatı süren Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nda incelemelerde bulunan Vali Polat, Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta önde olan bir il olduğunu söyledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Polat, “Son yıllarda yapılmış büyük projelerden birisi çok amaçlı hayvan hastanesi borsamız ve hanımız inşaatında incelemelerde bulunduk. Müteahhidimiz iki ay önce yer teslimi yaptı ve ihalemiz yapıldı. İnşallah seneye bu zamanlarda çalışmaları bitirip vatandaşlarımızın milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın 95 dönüm alan üzerine kurulduğunu belirten Vali Polat, “Bu alanda 4 tane padok ve veterinerimiz var. Laboratuvarımız var, hayvanların kalabileceği yerler, misafirhanemiz, vatandaşlarımızın hayvanlarını bırakabileceği yerler var. Projede kesimhane yok şuan için ama kesimhanede yapmayı planlıyoruz. Umarım ilimize hayırlı uğurlu olur. Hayvancılığımızın gelişmesine katkı sunar. Buranın 16 milyon üzerinde yaklaşık maliyeti var. Oran Kalkınma Ajansından 8 buçuk milyon destek sağlandık. Üzerine İl Özel İdaremizin kaynakları ile vatandaşımızın emrine sunacağız en kısa zamanda. Bin 500 hayvanın aynı anda kalabileceği bir hayvan pazarı olarak kullanılacak. İl dışından geçiş noktasındaki vatandaşlarımızın da hayvanlarını konaklatabileceği satabileceği bir mekân olabileceğini düşünüyorum. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

