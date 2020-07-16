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Vali Rahmi Doğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yöneticilerini kabul etti:

HATAY HABERLERİ  | 16.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

"Ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ciddi bir potansiyeli olan bir ilin takımının Süper Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum" - "Mevcut stadyumumuz Süper Lig'de oynamak için uygun değil. Dolayısıyla yeni stadımızda, inşallah yeni sezona hazır şekilde gireriz diye düşünüyorum"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Doğan, Valilik Abdurrahman Melek Salonu'ndaki kabulünde, Van ve Siirt'te şehit olan polisler için Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u tebrik den Doğan, şöyle konuştu:

"Büyük bir mücadele oldu. İyi bir lig geçirdik, zaman zaman sıkıntı ve belki heyecan yaşadık ama rahat bir şekilde ligi tamamladık. Artık bir üst ligde oynayacağız. Eminim, Hatayspor Süper Lig'de de kalıcı olacaktır. Ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ciddi bir potansiyeli olan bir ilin takımının Süper Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde ne gerekiyorsa yaptık, valilik olarak üzerimize düşeni, vali olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Takımın yanında olduk, sürekli destek vermeye çalıştık ama asıl başarı yönetimin, teknik heyetin ve futbolcuların. Şehir böyle bir mutluluğu ilk defa yaşıyor, dolayısıyla bu mutluluğu bu şehre armağan ettiği için Hatayspor'a teşekkür ediyorum."

- Yeni stadyum yeni sezona hazırlanıyor

Doğan, bundan sonraki süreçte yeni stadyumu da hazırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Birkaç gün içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğini aktaran Vali Doğan, "Bize taahhüt edilen iş teslim tarihi 20 Eylül görünüyor. Belki onu biraz daha öne çekerek daha hızlı bir şekilde almak istiyoruz. Bunu da yapacağımız görüşmelerde netleştireceğiz. Mevcut stadyumumuz Süper Lig'de oynamak için uygun değil. Dolayısıyla yeni stadımızda, inşallah yeni sezona hazır şekilde gireriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da takımın şampiyonluk sürecinde verdikleri destek için Vali Doğan'a minnettar olduklarını belirterek, "Her zaman destek kampanyalarına öncülük ettiniz ve stadımızın bitirilmesi için yoğun emek sarf ettiniz. Bizler Hatayspor yönetimi olarak minnet duyuyoruz." diye konuştu.

Tazearslan, ziyaret sonunda, üzerinde Hatayspor futbolcularının imzalarının bulunduğu formayı Vali Doğan'a hediye etti.

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