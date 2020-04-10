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Vali Şahin, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümüne ilişkin video paylaştı

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Güvenlik görevlilerimiz de tıpkı değerli sağlık çalışanlarımız gibi görevlerinin başında, fedakarca halkımızın hizmetindelerdir. Bu ulvi emeğe duyduğumuz saygıyı, evimizde kalarak gösterelim"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Güvenlik görevlilerimiz de tıpkı değerli sağlık çalışanlarımız gibi görevlerinin başında fedakarca halkımızın hizmetindelerdir. Bu ulvi emeğe duyduğumuz saygıyı, evimizde kalarak gösterelim." dedi.

Vali Şahin, Twitter hesabından, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin çalışmalarından görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, Türk polisi, içinde bulunduğumuz süreçte de ülkemizin güvenliği için görevinin başında. Polisimiz ihtiyaç duyulan her noktada milletimizin yanında." ifadesine yer veren Şahin, videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Güvenlik görevlilerimiz de tıpkı değerli sağlık çalışanlarımız gibi görevlerinin başında fedakarca halkımızın hizmetindelerdir. Biz de onlara karşı kurallara ve ikazlara uyarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim. Bu ulvi emeğe duyduğumuz saygıyı evimizde kalarak gösterelim."

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Ankara Valisi Vasip Şahin

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