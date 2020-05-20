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Vali Sarıfakıoğulları: "Giresun’da son 16 gün içinde sadece 2 kişide Korona virüs vakası tespit edildi"

GİRESUN HABERLERİ  | 20.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun’da Korona virüs ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek sürecin sonuna yaklaşıldığı söyledi.Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bu yıl sembolik olarak kutlanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında katıldığı etkinlikte Giresun’daki korona virüs ile mücadelenin son durumunu açıkladı.Vali Sarıfakıoğulları, Giresun’da Korona virüs ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak “Son 16 gün içerisinde ilimizde sadece 2 vaka tespit ettik.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun’da Korona virüs ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek sürecin sonuna yaklaşıldığı söyledi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bu yıl sembolik olarak kutlanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında katıldığı etkinlikte Giresun’daki korona virüs ile mücadelenin son durumunu açıkladı.
Vali Sarıfakıoğulları, Giresun’da Korona virüs ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak “Son 16 gün içerisinde ilimizde sadece 2 vaka tespit ettik. Tabi bu başarının arkasında vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyması yer almaktadır. Bu nedenle hem kişisel hijyenini tam anlamıyla sağlayan, sosyal izolasyona uyan hem de sosyal mesafe kurallarına riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerimize, belediye çalışanlarımıza, kolluk birimlerimize, din görevlilerimize, Milli Eğitim görevlilerimize ve bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Giresun olarak inşallah bu sürecin sonuna geldik. Allah’ın izniyle biraz daha gayret edelim ve sabredelim. Hep beraber bu hastalığı bertaraf edelim” açıklamalarında bulundu.

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