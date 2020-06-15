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Vali Sarıfakıoğulları’ndan Rektör Can’a veda ziyareti

GİRESUN HABERLERİ  | 15.06.2020 18:30 | Son Güncelleme

Mülkiye Başmüfettişliğine atanması sebebiyle veda ziyaretlerine başlayan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Mülkiye Başmüfettişliğine atanması sebebiyle veda ziyaretlerine başlayan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı ziyaret etti.
Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları veda ziyaretlerine başladı. Vali Sarıfakıoğulları son olarak Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı makamında ziyaret etti.
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesindeki Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, “Yeni görevinizde başarılar dilerim. Ayrıca Üniversitemize katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” diyerek 2019-2020 mezuniyet töreninde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Vali Harun Sarıfakıoğulları’na armağan etti.

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