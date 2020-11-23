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Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş’ı ziyaret etti

IĞDIR HABERLERİ  | 23.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karakoyunlu Kaymakamlığını ziyaret etti.Iğdır’a bağlı Karakoyunlu Kaymakamlığı binası önünde Kaymakam Lütfullah Göktaş ve ilçe kurum amirleri tarafından karşılanan, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş’tan ilçede yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı brifing aldı.Kaymakamlık hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş’ı ziyaret etti

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karakoyunlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Iğdır’a bağlı Karakoyunlu Kaymakamlığı binası önünde Kaymakam Lütfullah Göktaş ve ilçe kurum amirleri tarafından karşılanan, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş’tan ilçede yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı brifing aldı.
Kaymakamlık hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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