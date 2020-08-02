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Vali Sarıibrahim Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine bayram ziyaretinde bulundu

IĞDIR HABERLERİ  | 02.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ahmet Akdeniz, Şehit aileleri ve Gaziler ile bayramlaştı.Aziz Şehitlerin emaneti Şehit ailelerini sadece bayramlarda değil, her fırsatta ziyaret etmeye gayret ettiklerini ifade eden Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Bu Devleti, bu Vatanı bizlere emanet eden Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin.

Vali Sarıibrahim Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine bayram ziyaretinde bulundu

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ahmet Akdeniz, Şehit aileleri ve Gaziler ile bayramlaştı.
Aziz Şehitlerin emaneti Şehit ailelerini sadece bayramlarda değil, her fırsatta ziyaret etmeye gayret ettiklerini ifade eden Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Bu Devleti, bu Vatanı bizlere emanet eden Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Bizleri onlara layık olabilmeyi nasip eylesin. Şehit ailelerimizle her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de onların dertlerini, sıkıntılarını, en ufak bir rahatsızlıklarını kendi derdimiz görüp, her daim onlarla birlikte olacağız” dedi.

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