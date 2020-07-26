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Vali Sarıibrahim, Tuz Terapi Merkezi Projesini yerinde inceledi

IĞDIR HABERLERİ  | 26.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesinin Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa ettiği Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezini yerinde inceledi.Vali Sarıibrahim, Tuzluca Kaymakamlığı, Iğdır İl Özel İdaresi yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Vali Sarıibrahim, Tuz Terapi Merkezi Projesini yerinde inceledi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesinin Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa ettiği Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezini yerinde inceledi.
Vali Sarıibrahim, Tuzluca Kaymakamlığı, Iğdır İl Özel İdaresi yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, proje sorumlusu akademisyenler ve proje kontrol ekibi tarafından karşılandı. Proje alanını ziyaret eden Vali Sarıibrahim’e tuz terapisi ve sağlığa faydaları hakkında bilgi veren Rektör Alma, projenin hayata geçmesiyle Iğdır ilinin sağlık turizminde büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirtti.
Proje çalışmalarını yakından tetkik eden Vali Sarıibrahim, Rektör Alma nezdinde Iğdır Üniversitesini bu başarılı proje için tebrik etti. Rektör Alma ise Iğdır Valiliğine projeye destekleri için teşekkür etti.

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