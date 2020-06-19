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Vali Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazında buluştu

IĞDIR HABERLERİ  | 19.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazı kılıp, Belediye Başkan vekilliği görevine başladı.Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan cemaatle Cuma namazı kıldı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim vatandaşla Cuma namazı kılıp, Belediye Başkan vekilliği görevine başladı.
Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan cemaatle Cuma namazı kıldı. Cuma namazını kıldıktan sonra, Iğdır Belediyesine geçen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkan yardımcıları ve Belediye çalışanları tarafından karşılandı. Karşılama töreninde kendisine verilen çiçeği yoldan geçen bir vatandaşa hediye etti.
Töreninin ardından Belediye Başkanlığı makamına geçen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim burada yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımızın takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Iğdır Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Iğdır Valiliği ile beraber Iğdır Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüteceğiz. Allah milletimizin her ferdine ulaşmayı, dokunmayı ve hizmet etmeyi nasip eylesin” dedi.

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Iğdır Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
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Sabah
04:28
Öğle
12:10
İkindi
16:08
Akşam
19:42
Yatsı
21:29

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