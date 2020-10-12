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Vali Şentük, koltuğu kız çocuklarına devretti

BİLECİK HABERLERİ  | 12.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dünya Kız Çocukları Günü dolaysıyla Vali Bilal Şentürk, iki kız çocuğuna makamını devretti.Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan kız çocukları Berna ve Zeynep, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile Kuruluş Müdürü Nurseven Çiçek’i kabulünde, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra makamını temsili olarak Berna ve Zeynep’e teslim etti.

Dünya Kız Çocukları Günü dolaysıyla Vali Bilal Şentürk, iki kız çocuğuna makamını devretti.
Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan kız çocukları Berna ve Zeynep, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile Kuruluş Müdürü Nurseven Çiçek’i kabulünde, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra makamını temsili olarak Berna ve Zeynep’e teslim etti. İlk olarak vali makamına oturan Berna, Vali Şentürk’e çeşitli sorular yönelterek ileride polis olmak istediğini söyledi. Daha sonra makama geçen Zeynep’in de heyecanlı olduğu gözlenirken, okuyup müdür olmak istediğini ifade etti.
"Büyüklerimiz cinsiyet ayrımı yapmadan bizleri desteklemelerini istiyoruz"
Berna ve Zeynep, Vali Şentürk’e Dünya kız çocukları günlerini kutladığı için teşekkür ederek, ’’Bu konuda bizlere her türlü desteği verdiği için sayın bakanımıza ve valimize teşekkür ederiz. Bizler geleceğin anneleri, iş kadınları olacağız. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, büyüklerimizden de bu konuda cinsiyet ayrımı yapmadan bizleri desteklemelerini istiyoruz.’’ ifadelerinde bulundular.
"Kalıcı olan, yaptığınız güzel ve topluma faydalı işler"
Her iki kız çocuğunun vali makam koltuğuna oturmalarına rağmen talip olmadıklarını, kendi hedeflerinin bulunduğunu belirten Vali Şentürk, çocuklara, ’’Çalışırsanız her şey olabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutun. Hedefleriniz olsun ama makam, mevki sahibi olalım diye mi?, yoksa insanlara daha çok faydalı olalım diye mi? bu makamların hepsi, geliyor ve geçiyor. Hiç biri kalmıyor. Kalıcı olan, yaptığınız güzel ve topluma faydalı işler. O zaman insanların hafızasında güzel izler bırakıyorsunuz, hayır dualarını alıyorsunuz. Büyüklerin küçüklerin sevgisini kazanıyorsunuz.’’ nasihatinde bulundu.
"Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz"
’’Kız çocuklarının incitilmeden ve zarar görmeden yetiştirilmelerinin önemli’’ olduğunu söyleyen Vali Şentürk, ’’Onlar geleceğin anneleri, dolayısıyla geleceğin kuşaklarını yetiştirecekler. Kız çocuklarımız çok narinler, onlar güzel bakmasını biliyorlar, güzel bakmasını öğreniyorlar. Dünyanın da güzel olması için uğraşıyorlar ve uğraşacaklar. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Çiçekler gibi el üstünde bakılarak, tam donanımlı yetişmelerini, ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı olmalarını arzu ediyoruz’’ dedi.

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