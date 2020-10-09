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Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"

BİLECİK HABERLERİ  | 09.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ’Covid-19 tedbirleri denetimleri’ genelgesi kapsamında Bilecik’te iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetim yapıldı.Denetimlere katılan Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak’ta esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ’Covid-19 tedbirleri denetimleri’ genelgesi kapsamında Bilecik’te iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetim yapıldı.
Denetimlere katılan Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak’ta esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Şentürk, esnaf ve vatandaşlardan salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, kurallara uymayanları da uyarmalarını istedi.
Korona virüsle mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
"Mahallelerimizde, ara sokaklarda dahil olmak üzere ilçelerimizde de kaymakamlarımız koordinesinde ekipler etkin bir şeklide denetimlerine devam ediyor. Hedefimiz, virüsün yayılma hızını düşürmek. O yönüyle hep beraber tedbir alarak, bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Uyarıyoruz, kurallara riayet etmeyenlere gerekli cezayı uyguluyoruz ve tahsilatları da yapıyoruz. O noktada kararlı bir şekilde takip ediyoruz, ceza yazmak istemiyoruz ama kurallara uymak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik hususu olmazsa olmazımız. Bilecikliler olarak gerekli önlemleri alıp, bu işin üstesinden gelmek istiyoruz. Vatandaşımızın da katkı ve desteğini genel anlamda görüyoruz. Özellikle iş yerlerimiz bu konuda daha hassas. Hassasiyetlerini ortaya koyuyorlar ama belirttiğimiz gibi 99 kişi bu kurallara uysa 1 kişi uymasa bu virüs maalesef hemen aramıza sızıp insanımıza zarar verebiliyor. Onun için hep beraber, el birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım."
Denetimlerde, esnafların ve vatandaşların korona virüs tedbirlerine büyük oranda uydukları gözlendi.
Denetimlerde Vali Şentürk’e, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürleri ile Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Hasan Şafak eşlik etti.

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