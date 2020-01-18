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  4. Vali Şentürk, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi

Vali Şentürk, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi Liderleri, daha çok gence ulaşmak amacıyla belirli takvim doğrultusunda etkinlikler ve aktiviteler düzenleyecek.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Gençlik Liderleri ile faaliyetler ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, çocukların ve gençlerin, onlara dokunan, ruhunu anlayabilen, yanlışa yöneliyorsa mecrasını değiştirecek, müdahaleyi zamanında yapan bir mihmandara ve eğiticiye ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi Liderleri, daha çok gence ulaşmak amacıyla belirli takvim doğrultusunda etkinlikler ve aktiviteler düzenleyecek.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Gençlik Liderleri ile faaliyetler ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, çocukların ve gençlerin, onlara dokunan, ruhunu anlayabilen, yanlışa yöneliyorsa mecrasını değiştirecek, müdahaleyi zamanında yapan bir mihmandara ve eğiticiye ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Rehberlerin okulda öğretmen, Gençlik Merkezinde de gençlik liderlerinin olduğu vurgusunu yapan Vali Şentürk, ’’Yaptığınız iş önemli. Bilecik butik bir yer, herkese ulaşılabilir. Birbirini tamamlayan etkinlikler yapmalısınız. Gençlere öyle bir yol arkadaşlığı yapalım ki el birliğiyle aynı amaca odaklanarak, daha iyi bir noktaya ilimizi taşıyalım" ifadesinde bulundu.
"Amacımızdan ve hedefimizden sapmamalıyız"
Gençlerin hayatında olumlu izler bırakmalarını ve faaliyetlerine anne babayı hatta büyüklerini dahil etmelerini isteyen Vali Şentürk, şunları kaydetti:
’’Bir etkinlikten bin tane fayda hasıl olabilir. Farklı amaçlara kayma eğiliminde olan gençleri, topluma faydalı amaçlara kaydırmak için çalışmalıyız. Amacımızdan ve hedefimizden sapmamalıyız. Sorumluluk aldığınız bir dönemde kararlı bir şekilde topluma faydalı olmalısınız. İnsanlar mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluruz. Toplum olarak sorumlulukları paylaşırsak o zaman eksiklikler telafi ediliyor. Mezun olduğunuz bölümlerden gençlere yönelik etkinlikler, aktiviteler çıkartmalısınız. Güzel olan şeyleri öne çıkaran, kötü olan şeyleri dağıtan, bertaraf eden bir anlayış içerisinde çalışmamız ve üretmemiz lazım. İmkan ve kabiliyetimiz çok. Mesele aynı amaçla hareket edebilmek. Birbirini tamamlayan aktiviteler olursa o zaman yanlışlar düzelir. Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde etkinlikler yapalım. Güzel işler yaptığınız zaman yanlışlar dağılıp gidiyor. Ama alanı boş bırakırsanız birileri gelip orayı dolduruyor. Hedefimiz gençlik. Geniş kitlelere ulaşalım. Gençlik liderleri olarak sizleri sahaya, gençlerin olduğu alanlara yaymak istiyoruz. Gençlerin anlamlı meşguliyetleri olursa, yanlışa zamanları olmaz.’’

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