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Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 07.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşiminin kapanış toplantısına katılarak, "Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşiminin kapanış toplantısına katılarak, "Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz. Şeffaf ve güvenilir olalım" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Akil Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin ve İl Özel İdare personelinin hedefinin Bilecik’e hizmet etmek olduğunu belirtti. Hizmet için birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, ’’Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz. Şeffaf ve güvenilir olalım. Taleplerin doğru ve gerçekçi oluşunu göz önünde bulundurarak karar verelim. Acili yet arz eden konular birinci önceliklerimiz. Bunun yanında ekonomik olarak üretken olan köylerimize öncelik vermeliyiz. Bilecik’te birlikte kamu görevi yapıyoruz. Merkez ve ilçelerde yalnız yaşayan yaşlılarımız var. Evde bakım hizmetiyle yaşlılarımızın bakımlarını yapılması konusunda bir çalışmamız olacak. Genel kararlarımızı daha çok kitleye hitap eden boyutları göz önünde bulundurarak sıralamamızı yaparsak daha faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Orman Bölge Müdürlüğü de 50 bin fidan dağıtacak"
Bilecik’in iki farklı noktasında köylünün ürettiği ürünleri pazarlayabileceği ’’köylü pazarı’’ alanı oluşturmak istediklerini anlatan Vali Şentürk, ’’Tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirelim. Kırsal kesimde tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla başlattığımız ceviz üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü de 50 bin fidan dağıtacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Vali Şentürk, Bilecik’in bölgenin göz bebeği pozisyonunda bulunduğunu vurgulayarak, katma değeri yüksek üretim yapan sanayicileri Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım yapmaya davet etti.

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