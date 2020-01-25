YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu

Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu

BİLECİK HABERLERİ  | 25.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Küçük Sanayi Sitesi ziyaretinde, her zaman esnafın ve zanaatkârın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şentürk, ’’Sanayi sitemizdeki esnafımızla hasbıhal etme ve sorunlarını dinleme imkânı bulduk.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Küçük Sanayi Sitesi ziyaretinde, her zaman esnafın ve zanaatkârın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.
Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şentürk, ’’Sanayi sitemizdeki esnafımızla hasbıhal etme ve sorunlarını dinleme imkânı bulduk. Alın teriyle çalışan esnafımıza bereketli bol kazançlar dileğinde bulunduk. Gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Çıraklıktan ve kalfalıktan sonra kendi işyerini açan ustalarımız kolaylıklar diliyorum. Kendi alanlarındaki işi genişleterek, yeni ustalar yetiştiriyorlar. Bugünün çırakları geleceğin ustaları olacak. Esnaflık Ahilik kültürünün bir geleneği bu ruhun yaşatılmasını diliyorum’’ dedi.
Sanayi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında incelemeSanayi ve Teknoloji Bakanlığından Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında inceleme
Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfiÇocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:17
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.