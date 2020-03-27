Vali Şentürk Osmaneli ilçesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü COVİD-19 ile alınacak önlemler ve mücadele sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını incelemek üzere Osmaneli’ni ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçe ziyaretinde; Corona Virüs (COVID-19) ile etkin mücadelede ve alınan önlemlerle sürdürülen çalışmalar hakkında Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Vefa Sosyal Destek Grubu heyetinden yapılan çalışmalar, verilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Şentürk, ’’Bu mücadele tek başına yapılacak bir şey değil. Devlette üzerine düşeni yapacak, vatandaşımızda yapacak. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşımız dışarıya çıkmasın istiyoruz. İhtiyaç duyacakları temel hizmetleri resmi görevlilerimiz tarafından karşılanıyor. anında talepleri yerine getiriliyor" dedi.

Şentürk, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi’’ni arayan 65 yaş ve üstü olan vatandaşları cep telefonu ile arayarak, sağlıklarını sordu ve evden dışarı çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu ve maddi imkanı olmayan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Sunulan hizmetler ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Şentürk ’Vefa Sosyal Destek çalışanlarına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

