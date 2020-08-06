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Vali Şentürk, Osmaneli OSB’de incelemelerde bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.Vali Şentürk, bir atık yağ ileri dönüşüm rafinerisi inşaatında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ferruh Parmaksız, Belediye Başkanı Münür Şahin,AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ ile birlikte incelemede bulunarak, fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin’den bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.
Vali Şentürk, bir atık yağ ileri dönüşüm rafinerisi inşaatında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ferruh Parmaksız, Belediye Başkanı Münür Şahin,AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ ile birlikte incelemede bulunarak, fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin’den bilgi aldı. Şentürk, Osmaneli’nde sanayi alanında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak sanayi yatırımı sağlandığını ifade etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, Osmaneli’nde doluluk oranına gelen OSB’nin belediye sanayi parsellerinin ilavesiyle yatırımcılar için çok cazip olacağını ve belediyenin OSB de yer almasıyla Osmaneli’nde sanayicilere tahsis edilecek çok değerli arsaların sanayiciye kazandırılacağını ifade etti.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin da yaptığı açıklamada, Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerinde 105 bin metrekare alan üzerinde kurmakta olduğumuz yatırımla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 250 bin ton madeni yağın, Türkiye’de oluşan yıllık 260 bin ton atık yağdan bu tarz rafineri ile işlenerek karşılanabileceğini ve ülkeye döviz kazandırılacağını belirtti. Afşin, 300 kişinin istihdam edileceği tesisin 2020 yıl sonunda 1. etabının tamamlanacağını ve ileri teknolojinin kullanılacağını söyledi.

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