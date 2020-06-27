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Vali Şentürk, Osmaneli ve köylerinde incelemelerde bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 27.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesi ve köylerinde incelemelerde bulundu.İncelemede, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, İl Genel Meclisi üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Gündem, kurum müdürler ve muhtarlarında eşlik etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesi ve köylerinde incelemelerde bulundu.
İncelemede, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, İl Genel Meclisi üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Gündem, kurum müdürler ve muhtarlarında eşlik etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk ilçede ilk olarak Osmaneli Çok Programlı Lisesi ve Ticaret Meslek Liselerinde incelemelerde bulunuldu. Sonrasında Düzmeşe, Hisarcık-Beşevler, Adliye, Ağlan, Çerkeşli Köy muhtarları ve köy halkı ile bir araya gelen Vali Şentürk, ilçeye sağlanacak katkılar ve yatırımlar konusunda bilgi aldı.

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