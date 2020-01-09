YURTHABER
  4. Vali Şentürk, proje personelleriyle bir araya geldi

Vali Şentürk, proje personelleriyle bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 09.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’’Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması’’ projesinde görev alan personelle bir araya geldi.Vali Şentürk, Pelitözü Gölparkta, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilçe müdürleri ile projede görev alan personelin katıldığı etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen ceviz fidanlarının 5-6 yıl sonra vatandaşın bütçesine katkı sağlayacağını ifade etti.Projenin hayata geçirilmesi ile toplumdan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Vali Şentürk, ’’Gurbette olan hemşehrilerimiz köylerine gelerek ceviz fidanı dikti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’’Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması’’ projesinde görev alan personelle bir araya geldi.
Vali Şentürk, Pelitözü Gölparkta, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilçe müdürleri ile projede görev alan personelin katıldığı etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen ceviz fidanlarının 5-6 yıl sonra vatandaşın bütçesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Projenin hayata geçirilmesi ile toplumdan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Vali Şentürk, ’’Gurbette olan hemşehrilerimiz köylerine gelerek ceviz fidanı dikti. Projenin olumlu yönde olması bizleri mutlu etti. Tarım teşkilatımız kadro ve teknik olarak oldukça iyi durumda. Bilecik’te daha kapsamlı ve daha farklı ürünler üzerinde de yoğunlaşacağız. Farklı iklimleri olan bir bölgedeyiz. Topraklarımızı değerlendirmemiz lazım. Sorumluluk aldıysak bunun gereğini en iyi şekilde yapmalıyız. Ceviz fidanları toprakla buluşturuldu. Bakım süreçlerini de sıkı takip edeceğiz. İlimizin ekonomisine, tarımına hep birlikte katkı sağlayalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesiSınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi
Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajıBaşkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Başkan Tekin’in ’Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı

Başkan Tekin’in ’Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı

Miniklerden yerli malı etkinliği

Miniklerden yerli malı etkinliği

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.