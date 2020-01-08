YURTHABER
  4. Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi

Vali Şentürk, şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi.Bilecik Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, şube müdürleri ile antrenörler katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve antrenörlerle bir araya geldi.
Bilecik Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, şube müdürleri ile antrenörler katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, özellikle gençlere spor alışkanlığının kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, “Her insan spor yapmalı ve spor hayat tarzı olmalı. Gençlere sporun tadına vardırmalıyız. Bir öğrencinin göstermiş olduğu performans ailesi başta olmak üzere mahallesinde veya arkadaşları arasında ilgi toparlayabilir. Başarıyı sürdürebilen bir insan etrafına örnek oluşturur. Spor birlikteliği de sağlayabilir. Bilecik’in spor alt yapısı güzel. Spor salonlarımız ve sahalarımız yeterli. Hiçbir çocuğumuzdan, gencimizden vazgeçemeyiz. 36 bin öğrencimiz var, her öğrenci sporun herhangi bir branşıyla ilgilensin. Yeteneği olması önemli değil ama bir takımın parçası, neferi veya üyesi olsun. Ekip ruhu insanları başarılı kılar. Ortak iş yapma becerisini kazandırır. Güzel bir antrenör kadromuz var. Ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek o kadar iyi olur. Başarılı olmak hedefimiz. Bir hedef ortaya koymalıyız. Farklı branşlarla ilgili okullarımızda görsellerle destekleyerek, tanıtım faaliyetleri yapalım. Teşvik edici olalım. Sizlerden ekstra katkılar bekliyorum. Severek ve sevdirerek yapalım. Ailelere de sorumluluk vererek, çalışmalarımızın içerine katmalıyız. Anlamlı meşguliyeti olmazsa insanlar, yanlış alışkanlıklara kayabiliyor. Spor yapan bir kişi kötü alışkanlıklara da bulaşmaz” ifadelerine yer verdi.
Başarılı sporcular ödüllendirildi
Öte yandan, Vali Şentürk tekvandoda Dünya 3’üncüsü ve Avrupa 2’ncisi olan Zeynep Nur Sarıçiçek’i, karatede Avrupa 3’üncüsü olan İsmet Durmuş’u ve halterde Türkiye Bedensel Engellilerde birinci olan Nihat Yel’i ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Pazaryeri’nde karla mücadele çalışmalarıPazaryeri’nde karla mücadele çalışmaları
Köy yollarının açılması için seferber oldularKöy yollarının açılması için seferber oldular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Hatay’da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Hatay’da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Bilecik Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:11
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a ziyaret

Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a ziyaret

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.