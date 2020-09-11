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Vali Şentürk’den Kaymakam Ünal’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı’na atanan Yüksel Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Vali Bilal Şentürk’ü, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı’na atanan Yüksel Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Bilal Şentürk’ü, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve kurum müdürleri Hükümet Konağı önünde karşıladı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Şentürk, Kaymakam Yüksel Ünal’a görevinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Yavuz ise, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip ilçenin genel durumu hakkında Vali Bilal Şentürk’e bilgiler verdi.

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