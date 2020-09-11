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Vali Şentürk’ten Osmaneli’de korona virüs denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs denetimlerine yapıldı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün de katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs denetimlerine yapıldı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün de katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

"Virüsle mücadelede 3 hususumuz var, bunlar temizlik, maske ve mesafe"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk denetimler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde ve ilçelerimizde de korona virüsle mücadelede bilinç oluşturmak için denetim ekiplerimizle sahadayız. Bugünde denetimlerimizi Osmaneli de gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, vatandaşlarımız, esnaflarımız kendileri için ve müşterilere dönük gerekli tedbirleri almışlar. Biz Bilecik olarak vatandaşlarımızın oldukça iyi bir bilinç seviyesinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu artışların önüne geçmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki virüsle mücadelede 3 hususumuz var. Bunlar temizlik, maske ve mesafe. Bu kurallara hep birlikte riayet edeceğiz, tedbirlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızı bu virüsten korumak istiyoruz. Kurallara uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Denetimlere Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Sekan Kadir Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun eşlik etti.
Tüm ülke genelinde olduğu gibi Osmaneli de gerçekleştirilen denetimlerde işyerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve tüm yaşam alanlarında denetleme yapıldı.

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