Vali Şentürk’ten yılın ahisine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’te 2019 yılının ahisi seçilen ayakkabı tamircisi esnaflarından Feyzullah Akça’yı iş yerinde ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, ahilik kültürünün önemine dikkat çekti. Babasının yanında çırak olarak başlayan ve kalfalık döneminden sonra ayakkabı tamirciliği mesleğini bırakmayarak devam ettiren Akça’ya bereketli kazançlar dileyen Vali Bilal Şentürk, Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal ve ticari ilişkilerdeki güvenirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, cömert, güler yüzlü olmaktır. 2005 yılından itibaren ustamızın zanaati hakkında, Tüketici Hakem Heyetine herhangi bir başvuru olmamış. Dürüst ve temiz çalışan esnaflardan birisi kendisi. Kendisini esnafları adına tebrik ediyorum. Geçmişten gelen mesleği canlı tutması önemli. Esnafımıza da bu mesleği yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Akça da Vali Şentürk’ün iş yerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür etti.

